В Петербурге открывается художественная выставка «Многоликий Пушкин»

Санкт-Петербург, , 10:02 — REGNUM 6 июня во Всероссийском музее Александра Пушкина в Петербурге откроется выставка к 220-летию со дня рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. В экспозиции представят живописные, графические и скульптурные портреты, созданные художниками разных эпох. Об этом сообщает официальный портал Министерства культуры.

Это будет своего рода парафраз постоянной экспозиции музея, в которой представлены прижизненные портреты Пушкина работы В. Тропинина, П. Соколова, И. Вивьена, братьев Г. и Н. Чернецовых и других художников.

Художественное видение образа поэта в ХХ веке представлено работами выдающихся мастеров своего времени, такими как В. Серов, А. Бенуа, К. Сомов, Б. Кустодиев, К. Петров-Водкин и другими. В преддверии знаменитых юбилейных пушкинских торжеств 1937 года создавали «посвящения» поэту Н. Ульянов, В. Фаворский, А. Кравченко, Н. Кузьмин, К. Рудаков и другие.

Выставка будет работать до 29 августа.