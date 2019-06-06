Четверг, 6 Июня 2019 года
10:15:59 МСК

В Петербурге открывается художественная выставка «Многоликий Пушкин»

Культура

Художественное видение образа поэта в ХХ веке представлено работами выдающихся мастеров

В Петербурге открывается художественная выставка «Многоликий Пушкин»
Николай Ге. Пушкин в селе Михайловском. 1875

Санкт-Петербург, 6 июня 2019, 10:02 — REGNUM  6 июня во Всероссийском музее Александра Пушкина в Петербурге откроется выставка к 220-летию со дня рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. В экспозиции представят живописные, графические и скульптурные портреты, созданные художниками разных эпох. Об этом сообщает официальный портал Министерства культуры.

Это будет своего рода парафраз постоянной экспозиции музея, в которой представлены прижизненные портреты Пушкина работы В. Тропинина, П. Соколова, И. Вивьена, братьев Г. и Н. Чернецовых и других художников.

Художественное видение образа поэта в ХХ веке представлено работами выдающихся мастеров своего времени, такими как В. Серов, А. Бенуа, К. Сомов, Б. Кустодиев, К. Петров-Водкин и другими. В преддверии знаменитых юбилейных пушкинских торжеств 1937 года создавали «посвящения» поэту Н. Ульянов, В. Фаворский, А. Кравченко, Н. Кузьмин, К. Рудаков и другие.

Выставка будет работать до 29 августа.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Культурная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить