Nickelodeon снимет детский сериал по ролику, имеющему 2,8 млрд просмотров

Нью-Йорк, США, , 09:48 — REGNUM Детский канал Nickelodeon началь производство анимационного сериала Baby Shark, в основу которого лёг известный вирусный ролик Baby Shark Dance. Об этом 5 июня сообщил портал Deadline.

Сериал предназначен для дошкольной аудитории. Отмечается, что Nickelodeon будет создавать это шоу в партнёрстве с образовательной компанией Pinkfong, которая выпустила это видео.

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Напомним, ролик Baby Shark Dance был выложен на YouTube 17 июня 2016 года. Он входит в топ-10 самых популярных видео сервиса, с момента публикации ролик набрал уже более 2,8 млрд просмотров.

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