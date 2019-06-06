Четверг, 6 Июня 2019 года
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Nickelodeon снимет детский сериал по ролику, имеющему 2,8 млрд просмотров

Культура

Видео Baby Shark Dance было выложено на YouTube в июне 2016 года

Нью-Йорк, США, 6 июня 2019, 09:48 — REGNUM  Детский канал Nickelodeon началь производство анимационного сериала Baby Shark, в основу которого лёг известный вирусный ролик Baby Shark Dance. Об этом 5 июня сообщил портал Deadline.

Сериал предназначен для дошкольной аудитории. Отмечается, что Nickelodeon будет создавать это шоу в партнёрстве с образовательной компанией Pinkfong, которая выпустила это видео.

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Напомним, ролик Baby Shark Dance был выложен на YouTube 17 июня 2016 года. Он входит в топ-10 самых популярных видео сервиса, с момента публикации ролик набрал уже более 2,8 млрд просмотров.

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