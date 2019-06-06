Четверг, 6 Июня 2019 года
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В музее Пушкина в Москве открывается фестиваль «ПушкинLeto»

Культура

6 июня вход в Музей Пушкина свободный

Москва, 6 июня 2019, 09:19 — REGNUM  6 июня, в день рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина, в Государственном музее А.С. Пушкина стартует фестиваль «ПушкинLeto», который соответственно и продлится все лето. Откроется форум по-современному — стрит-арт перформансом: московские уличные художники на флигеля здания изобразят картину, посвященную пииту. В этот же день празднования 220-летия «Солнца русской поэзии», прямо из музея можно будет оправить памятную открытку.

Этот день будет самым насыщенным в программе всего фестиваля: гостей ждут интерактивное представление «Сказка о попе и о работнике его Балде», чтение отрывков стихов и отрывки из произведений Пушкина и другие мероприятия.

Но главное для музея — это новые экспозиции. Поклонники творчества могут посетить выставки «Фантазия по сказкам Пушкина», «Маленькие трагедии» и «Пушкиноты млеющего полдня».

6 июня вход в Музей Пушкина свободный.

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Культурная хроника
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