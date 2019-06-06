Четверг, 6 Июня 2019 года
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В Петербурге открывается фестиваль современного китайского кино

Культура

Показы состоятся в кинотеатрах «Аврора» на Невском проспекте и в ТЦ ПИК»

Санкт-Петербург, 6 июня 2019, 08:51 — REGNUM  6 июня в кинотеатре «Аврора» в Санкт-Петербурге стартует фестиваль современного китайского кино. На открытии режиссер Франт Гво представит свою последнюю работу — фантастическую ленту «Блуждающая Земля». Как сообщает портал Мойка78, всего петербургская публика увидит 5 картин — фэнтези «Великая стена», приключенческий фильм «Кунг-фу йога», боевик «Экстраординарная миссия» и мелодрама «Я принадлежу тебе». Все фильмы будут идти на языке оригинала с субтитрами.

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Культурная хроника
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