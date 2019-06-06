Четверг, 6 Июня 2019 года
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В Московском театре мюзикла премьера спектакля «Сны Босха»

Культура

Спектакль был подготовлен к 500-летию великого голландского живописца

Москва, 6 июня 2019, 08:40 — REGNUM  6 июня в Московском театре мюзикла состоится очередная российская премьера известного канадского театра-цирка «7 пальцев» «Сны Босха». Спектакль создан к 500-летитю выдающегося голландского художника театр-цирк «7 пальцев» совместно с театром Republique (Дания), международным фондом «Иероним Босх 500» и фестивалем Circolo (Нидерланды). Это масштабное, мистическое и суперсовременное шоу, в котором оживают миры и персонажи самого загадочного художника Северного Возрождения. Спектакль, по утверждению организаторов на сайте театра, погрузить зрителя в «фантастический мир, наполненный рассказами о жизни Босха и откровениями о его поистине уникальном творчестве».

Автор идеи и постановщик Сэмюэль Тетро и сценограф Анж Потье «одушевляют картины Босха» через анимацию, спецэффекты, пластическую и цирковую драматургию.

Канадская труппа будет давать премьерные спектакли ежедневно до 16 июня. Ранее труппа показала в Москве проекты «Следы», «Кухня» и «Пассажиры».

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Культурная хроника
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