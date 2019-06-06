Четверг, 6 Июня 2019 года
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В 2019 году полиция Турция задержала 16 тысяч мигрантов в Эгейском море

Культура

Задержанные пытались незаконно переправиться в соседнюю Грецию

В 2019 году полиция Турция задержала 16 тысяч мигрантов в Эгейском море
Иллюстрация: U.S. Coast Guard
Мигранты в море

Анкара, 6 июня 2019, 06:37 — REGNUM  За первые 5 месяцев 2019 года, подразделения береговой охраны, сил безопасности и внутренних войск задержали в Эгейском море более 16 тысяч мигрантов, пытавшихся переправиться в соседнюю Грецию незаконным путем.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, незаконные мигранты, покинувшие Сирию по причине гражданской войны, экономических затруднений и оказавшиеся в Турции, продолжают свои попытки проникнуть в Европу. Командование береговой охраны Турции намерено, наряду с другими силами безопасности, предупреждать попытки незаконного пересечения границы, как на суше, так и в акваториях Черного, Средиземного и Эгейского морей.

Береговая охрана Турции в 2019 году задержала 9641 незаконного мигранта, в ходе чего погибло 16 нарушителей. За тот же период 2018 года задержанию подверглись 9756 незаконных мигрантов.

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Зарубежная хроника
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