На «Студенческой весне стран БРИКС и ШОС» заработали международные проекты

Ставрополь, , 22:59 — REGNUM В Ставрополе в рамках фестиваля «Студенческая весна стран БРИКС и ШОС» начали свою работу сразу семь проектов, охватывающих самые разные сферы деятельности молодёжи. Об этом 5 июня сообщает корреспондент ИА REGNUM.

IV Форум молодых лидеров стран БРИКС и ШОС

Утро началось со встречи глав ведомств стран БРИКС и ШОС по делам молодёжи. Главная цель: участники форума должны все вместе разработать проекты и идеи которые в ближайшие несколько лет будут воплощать в жизнь. В 2019 году в Форуме молодых лидеров принимают участие 400 человек из 23 стран.

Следом за торжественной церемонией открытия состоялось пленарное заседание IV Форума молодых лидеров стран БРИКС и ШОС. Выступающие говорили о том, какую роль в развитии международного сотрудничества и других сфер играет молодёжь. Например, руководитель делегации Белоруссии, первый секретарь Белорусского республиканского союза молодежи Дмитрий Воронюк говорил, что недопустима фальсификация истории. Особенно актуален этот вопрос в преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, а молодёжь стоит на передовой информационно-коммуникативных технологий в борьбе с переписыванием истории.

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II Форум молодых журналистов стран БРИКС и ШОС

Форум молодых журналистов — это одна из образовательных площадок фестиваля, которая базируется в Северо-Кавказском федеральном университете. На пленарном заседании на тему «Роль и влияние журналистов и масс-медиа на развитие международных отношений» выступили, например, генеральный директор телеканала Russia Today Алексей Николов и генеральный продюсер и главный редактор телеканала «Большая Азия» Сергей Савушкин.

Ключевая задача форума — запуск единого коммуникационного канала — международного молодёжного агентства. Так, после пленарного заседания здесь началась сессия для экспертов и участников, где представители молодёжных СМИ, руководители студенческих пресс-центров, пресс-секретари молодёжных общественных организаций и объединений рассказали о своей работе.

В частности, своих коллег приятно удивила редактор отдела молодёжной политики и социальных проблем газеты «Знамя юности» издательского дома «Беларусь сегодня» Мария Зубкова, рассказав, что тираж печатного издания в последние годы увеличился в два раза. В беседе с корреспондентом ИА REGNUM Мария рассказала, что росту читаемости молодёжной газеты во многом помогло проведение контент-анализа при участии социологический лаборатории: смотрели какие темы интересны читателям.

«На основе этого пересмотрели содержание. Увидели, что молодым людям интересно читать о своих друзьях, о сами себе, однокурсниках, соседях, одноклассниках, о своей жене, маме, папе. Семейная тематика у нас широко представлена», — объяснила редактор, добавив, что в материалах рассматривается широкий спектр тем, в том числе социальных и образовательных.

Образовательный форум стран БРИКС и ШОС

В 2019 году в Ставрополе в рамках международной «Студенческой весны» впервые начал работу Образовательный форум. Здесь — три площадки: первая посвящена качеству образования; вторая — его неформальная составляющая; третья — для диалога проректоров.

Цель этого форума — развитие сотрудничества лидеров молодёжи с организациями высшего образования. Для этого здесь обмениваются опытом проректоры, председатели студенческих советов вузов, активистов и экспертов.

Международный музыкальный конкурс «Универвидение»

Утром в рамках музыкального конкурса началось прослушивание участников, которое провели опытные эксперты, среди которых — артист эстрады, театра и кино Даниил Иванов и солистка группы «Балаган Лимитед» Алена Маругина. В работе проекта «Универвидение» участвуют десять артистов из девяти стран мира.

По итогам прослушивания с участниками ведут работу эксперты. Финал конкурса состоится 7 июня: победителя выберут при помощи голосования.

Международный конкурс красоты и таланта «Королева Студенчества — 2019»

Здесь — 16 участниц из России, Белоруссии, Казахстана, Туркменистана, Узбекистана, Кыргызстана, Шри-Ланки, Литвы, Индии, Армении, Таджикистана, с Коморских островов и других стран. Второй день фестиваля для конкурсанток начался с фотосессии на Сенгилеевском водохранилище, а позднее — в Ботаническом саду.

Теперь участниц конкурса красоты и таланта «Королева Студенчества — 2019» ждёт ряд подготовительных мероприятий, в том числе дефиле и репетиция творческих номеров.

Международный творческий проект «Арт-холл»

В показе творческих проектов принимают участие делегации из десяти стран, включая Китай и Пакистан. Делегация из России на этом проекте оказалась самой крупной: в «Арт-холле» участвуют 350 граждан РФ из 29 регионов страны.

Планируется, что в рамках международного творческого проекта покажут более 70 номеров в разных жанрах, а наиболее запоминающиеся выступления войдут в гала-концерт проекта.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 июня в Ставрополе стартовал фестиваль «Студенческая весна стран БРИКС И ШОС». Мероприятие приурочено к открытию года председательства России в Шанхайской организации сотрудничества в 2019—2020 годах. В фестивале участвуют более 2,5 тысяч человек, около 600 волонтёров помогают организовывать работу площадок. Фестиваль продлится до 9 июня.

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