Арт-директор Алибасова опроверг информацию о его смерти

Москва, , 22:28 — REGNUM Арт-директор известного российского продюсера Бари Алибасова — Вадим Горжанкин опроверг информацию ряда СМИ о том, что Алибасов скончался в больнице после отравления жидкостью для чистки труб. Соответствующее заявление Горжанкин сделал сегодня, 5 июня.

Напомним, ранее ряд СМИ со ссылкой на источники сообщил, что Алибасов скончался в больнице, куда он был помещен после того, как случайно выпил жидкость для чистки труб.

По словам Горжанкина, все это — бред.

«Нет, это все бред! Так и можете написать: что это бред. Никто не умер, он живой», — сказал Горжанкин.

Он подчеркнул, что не знает, откуда пошла ложная информация о смерти Алибасова. Также Горжанкин пообещал сделать официальное заявление о состоянии здоровья продюсера утром 6 июня.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Алибасов случайно перепутал сок с жидкостью для прочистки труб «Крот». В итоге он получил химические ожоги пищевода и желудка. Алибасов был госпитализирован в НИИ имени Склифосовского. Медики оценивают состояние Алибасова как тяжелое, но он находится в сознании и самостоятельно дышит.