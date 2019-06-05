Бари Алибасов умер после отравления жидкостью для прочистки труб — СМИ

Москва, , 22:17 — REGNUM Известный российский продюсер, создатель музыкального коллектива «На-На» Бари Алибасов скончался в возрасте 71 года. Об этом сегодня, 5 июня, сообщают столичные СМИ со ссылкой на источники.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Алибасов был экстренно госпитализирован после отравления химическим веществом. Продюсер по ошибке выпил жидкость для прочистки труб. Он был доставлен в госпиталь с химическими ожогами пищевода и желудка.

Его сын сообщал, что Алибасов очень плохо видит, и будучи без очков, по ошибке взял не ту бутылку, когда захотел пить. В итоге он выпил жидкость для очистки труб. Врачи оценивали его состояние как тяжелое. При этом Алибасов был в сознании и дышал самостоятельно.