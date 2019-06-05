Среда, 5 Июня 2019 года
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В немецком цирке животных заменили на трехмерные голограммы

Культура

Цирк Ронкалли стал любимцем публики

Берлин, 5 июня 2019, 18:13 — REGNUM  Цирк Ронкалли в Германии отказался от использования в своих представлениях живых животных и заменил их трехмерными голограммами. Об успешном внедрении инноваций рассказал портал Daily Mail 4 июня.

Многие цирковые представители долгое время боялись отказываться от номеров с животными, поскольку это могло привести к падению выручки за шоу. При этом владельцев цирков часто критиковали за использование животных. Цирк Ронкалли решил внедрить хайтек-элементы в свои представления, чтобы не эксплуатировать живых зверей или аниматоров в костюмах. Голографические изображения заполняют огромные арены шириной 32 метра и глубиной 5 метров: масштаб позволяет всем зрителям увидеть, как благодаря световому шоу слоны учатся летать, а золотые рыбки становятся в сотни раз больше.

Основатель цирка, Бернхард Пол, инвестировал более 500 000 евро в создание светового шоу: за год его посетило 600 000 зрителей.

Интернет-пользователи радуются инициативе и считают ее правильной и полезной:

https://twitter.com/TamoraSpiller/status/1136074520207343616

https://twitter.com/newyorkperi/status/1136248091110268928

https://twitter.com/inspiremore_/status/1136052011269611520

Ранее стало известно, что более миллиона жителей Евросоюза подписали европейскую гражданскую инициативу против разведения животных в клетках. Ее запустили более 170 организаций по защите прав животных и окружающей среды.

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Жестокое обращение с животными и борьба с ним
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