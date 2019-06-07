Что почитать детям, когда у взрослых отпуск?

Елена Соковенина, , 07:59 — REGNUM

Летом жизнь прямо-таки стремительна. Все куда-то едут, летят, бегут, несутся. Всего-то три месяца, чтобы пожить полной жизнью — тут не то что соседей, себя не рассмотреть! Единственный выход — отдаться стремительному ритму. В нём есть своя прелесть. А вот виммельбухи — книги для рассматривания, тренируют память и внимание. И фантазию. И, наконец, это просто красиво! Сегодня в обзоре — пять виммельбухов, которые так хорошо взять с собой в дорогу. Или просто почитать на каникулах.

То, что авторам таких книг интересна повседневная жизнь — соседи, курьер, кухня — понятно. Но вот какое совпадение: художникам по какой-то причине нравится делать героями своих книг медведей.

И, по странному совпадению, нам тоже нравятся эти книги.

Немного о самих виммельбухах. Эти книжки часто обвиняют в набившем уже оскомину «нечего читать». Но это и не надо читать! То есть, конечно, надо: там часто бывает список героев, задания что-нибудь найти, проследить сюжетные линии. Но всё же главное: эти истории не написаны, а нарисованы. А вот какие они, и что же там такое творится — расскажет воображение самого читателя. Фантазия работает вовсю, и делиться друг с другом такими историями — невероятное удовольствие.

Катерина Горелик. Мишки на каникулах

Вот, например, Катерина Горелик нарисовала озорную историю про белых мишек. Они отправляются на юг со своих полярных льдов, и уж тут-то держите их семеро! Если на пляж — то до красноты и ледяных примочек. Если мороженое — то до ангины (среди лета!). Если поесть южных фруктов, то до… совсем, как мы. И это не говоря про курортную влюблённость. Эти летние романы вечно оставляют человека с разбитым сердцем, хоть три года этому человеку, хоть тридцать три, всё равно.

Ироничная галерея пляжных типажей — отдельное удовольствие маленьким и взрослым читателям.

Ужасно смешно, все узнают себя и знакомых, глядишь, и как-нибудь отпуск обойдётся без экстремальных ситуаций.

(Кстати, можно сделать и запас на зиму — в этой серии есть ещё «Мишки и Новый год»).

Катерина Горелик. Курьер

На этот раз герой истории — пёсик Чуня. Он работает курьером и старается изо всех сил, хотя это бывает и очень непросто. Жизнь в городе так и кипит, и каких только случае не происходит по дороге! Вот медведи преследуют пчеловоз. (Кажется, это наши белые мишки из предыдущей книги со своим другом — бурым медведем). Надо сказать, необычность героев и ситуаций — конёк художника. Всё как будто обыденно, но совершенно невероятно. Вот перевозит акулу вагон-аквариум, а два слона-пожарных тушат нервного василиска в специальном контейнере. Крокодил-полицейский везёт в арестантской клетке волчишку-воришку, а за ними гонится целая волчья мафия, размахивая ломом. (Против лома нет приёма). Будем надеяться, полицейский благополучно уйдёт от преследования. Котики пытаются взять на абордаж экипаж пингвинов, а те, кажется, преследуют автобус. Да тут вообще невозможна спокойная жизнь — инциденты на каждом шагу!

Феерия с названиями улиц и транспортных средств. Как вам улица Котовническая? А морковковоз для зайцев? И кстати. Про нервного василиска пришлось додумать. Может, он варан с изжогой. А может, такой вид крокодила-огнеплюйца.

Всё — на волю вашего воображения.

Катерина Горелик. Соседи

Редко у кого не вспыхнут глаза таким особенным огнём при слове «соседи». Ох, эти соседи! Автор с удовольствием и не без ехидства обыгрывает эту тему в мире зверей. И тут остаётся только хрюк… посмеиваться. Представляете соседями котов, которые любят петь? А у летучих мышей нижние соседи — куры! Завтрак у шумных белок в разгаре как раз тогда, когда ложатся спать совы этажом ниже. Над лисами живут зайцы, очень любят попрыгать. Тут бы и пожалеть лис, да только те заняты: обсуждают вечернее меню. Ситуация, так сказать, интригует.

Как уживается вся эта пёстрая компания — загадка. Но факт.

Улдис Даугавиньш. Кулинарные приключения белого мишки

Что выручает нас в трудных ситуациях, утешает в беде и вообще делает жизнь сносной? Еда, друзья. Вот белого медведя (да-да, снова он! правда, уже другой) не взяли в хоккейную команду. А он возьми да и стань шеф-поваром! Правда, сначала казалось, что произошла катастрофа. Так часто бывает, когда мы находим своё призвание — вернее, оно находит нас. Блюда в медвежьем кафе волшебные, представлять их — и уж конечно, любоваться ими — это что-то.

Очень оптимистичная и красивая история.

Бенджамен Шо. Медвежонок Помпон на затерянном острове

Драматический накал сюжета: из-под носа у папы пропал медвежонок Помпон! А всё потому, что медведи в поисках убежища от снегопада забрели в удивительную берлогу: со множеством маленьких медведей самых разных цветов. И пока папа спал, его сына — купили. Теперь папа-медведь бросается в водоворот событий, чтобы отыскать сына.

Эта история — одна из самых мельтешащих (так буквально переводится слово «виммельбух»). Множество мелких подробностей и деталей, за которыми нужно внимательно следить, чтобы помочь папе-медведю. Множество отвлекающих — но удивительно интересных! — подробностей. И, наконец, всё складывается в единое целое.

Отлично работает на тренировку памяти и внимания.

Читайте ранее в этом сюжете: Не только про то как обезьяне стать человеком: 5 книг об эволюции