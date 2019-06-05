Певица Валерия обвинила коллег в накрутке просмотров клипов

Москва, , 15:25 — REGNUM Певица Валерия заявила, что её коллеги накручивают просмотры своих клипов в сети. Она сказала об этом в интервью блогеру Вячеславу Манучарову, видео которого было опубликовано 4 июня на канале «Эмпатия Манучи».

В ходе интервью Манучаров обратил внимание исполнительницы на то, что люди с охотой смотрят клипы, подобные видео на песню «Ибица» Николая Баскова и Филиппа Киркорова. Он сразу же спросил Валерию о том, реальны ли цифры просмотров.

Певица ответила: она думает, что в этом случае имеет место накрутка. «У нас аудитории такой просто нет», — сказала Валерия и добавила, что таких результатов не показывают даже «топовые международные артисты». При этом исполнительница отметила, что она уже давно не отслеживает число просмотров, поскольку ей это не интересно.

Читайте также: «Ты был прекрасен, как Иисус»: вышел новый провокационный клип «Ленинграда»

Напомним, Николай Басков и Филипп Киркоров выложили в YouTube клип на песню «Ибица» 7 сентября 2018 года. С момента публикации ролик набрал уже более 23,4 млн просмотров.

Читайте ранее в этом сюжете: Группа «Ленинград» дала в Калининграде первый концерт прощального тура