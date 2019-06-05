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Певица Валерия обвинила коллег в накрутке просмотров клипов

Культура

По её мнению, такие результаты не показывают даже видео топовых артистов мирового уровня

Москва, 5 июня 2019, 15:25 — REGNUM  Певица Валерия заявила, что её коллеги накручивают просмотры своих клипов в сети. Она сказала об этом в интервью блогеру Вячеславу Манучарову, видео которого было опубликовано 4 июня на канале «Эмпатия Манучи».

В ходе интервью Манучаров обратил внимание исполнительницы на то, что люди с охотой смотрят клипы, подобные видео на песню «Ибица» Николая Баскова и Филиппа Киркорова. Он сразу же спросил Валерию о том, реальны ли цифры просмотров.

Певица ответила: она думает, что в этом случае имеет место накрутка. «У нас аудитории такой просто нет», — сказала Валерия и добавила, что таких результатов не показывают даже «топовые международные артисты». При этом исполнительница отметила, что она уже давно не отслеживает число просмотров, поскольку ей это не интересно.

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Напомним, Николай Басков и Филипп Киркоров выложили в YouTube клип на песню «Ибица» 7 сентября 2018 года. С момента публикации ролик набрал уже более 23,4 млн просмотров.

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