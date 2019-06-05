«Только обрезать и умеют»: в сети поддержали шутку Урганта про «Рокетмена»

Москва, , 16:12 — REGNUM Телеведущий Иван Ургант прокомментировал цензуру фильма «Рокетмен» в российском прокате в эфире своего шоу «Вечерний Ургант» 3 июня. Вырезанный отрывок программы был опубликован на ее YouTube-канале. С тех пор зрители активно обсуждают шутку ведущего по поводу нашумевшего фильма.

В начале ролика ведущий иронично высказывается о байопике «Рокетмен», посвященном творческому пути музыканта Элтона Джона (в его роли выступает Тэрон Эджертон). Ургант отметил, что без вырезанных сцен фильм стал совсем другим.

«Я не понимаю людей, которые берут и сами вырезают подобные вещи, и привлекают только дополнительное внимание к этому».

Он также пошутил, что, несмотря на то, что лента стала короче, цена на билет в кино не изменилась, хотя должна была стать «меньше на 69 рублей».

В комментариях к видео некоторые интернет-пользователи одобрили отношение Ивана Урганта.

«Каждый раз, когда кто-то в нашей стране высмеивает цензуру и гомофобию, где-то в мире улыбается котенок. Спасибо за каплю адекватности на ТВ», — пишет пользователь annatar977.

«Вырезать сцены, конечно, идиотизм. Если это история о человеке — пусть она будет настоящая, такая, какая она есть на самом деле, а иначе смысл фильма? Оставили то, что им угодно. Ведь это уже неправда», — солидарен с ведущим Алексей Ц.

«Только обрезать и умеют», — замечает lazy nhn.

«Молодцы, ребята, смело!» — хвалит Руслан А.

Однако нашлись и другие зрители, которые не согласились с критикой Урганта:

«Урганту платят что ли за многоразовые упоминания о Рокетмене? Так зациклило на этой киношке», — недоумевает пользователь ollium.

«Внимание привлекает обсуждение этого фильма! Вообще надо бы такие фильмы запретить. Сейчас вырезали сцены, в следующий раз подобные сцены оставят и пошло-поехало», — рассуждает Ayshat Baysultanova.

Прокатная компания «Централ Партнершип», отвечающая за выход фильма «Рокетмен» в России, вырезала из кинопроизведения гей-сцены и фрагменты с наркотиками. Сам Элтон Джон, известный музыкант и композитор, был недоволен изменениями его биографии в российской версии.

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