В новом боевике «Шафт» Сэмюэль Л. Джексон сыграет матёрого детектива

Лос-Анджелес, США, , 15:03 — REGNUM Опубликован трейлер нового фильма «Шафт» (Shaft), в котором главную роль исполнил актёр Сэмюэль Л. Джексон. Видео было выложено 4 июня на канале кинокомпании Warner Bros.

«Шафт» предствляет собой криминальный боевик, в котором вместе с Джексоном снялись такие актёры, как Джесси Ашер, Александра Шипп, Реджина Холл и Ричард Раундтри. Снял картину режиссер Тим Стори («Миссия в Майами», «Думай как мужчина»).

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Напомним, в кинотеатрах США «Шафт» начнут показывать 14 июня 2019 года. Бюджет картины составил $30 млн. Сценарий к картине написали Кеньи Беррис и Алек Барноу. Первый фильм франшизы вышел на большие экраны в 2000 году.

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