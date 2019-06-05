Среда, 5 Июня 2019 года
15:05:00 МСК

В новом боевике «Шафт» Сэмюэль Л. Джексон сыграет матёрого детектива

Культура

Картина является перезагрузкой фильма 2000 года

Лос-Анджелес, США, 5 июня 2019, 15:03 — REGNUM  Опубликован трейлер нового фильма «Шафт» (Shaft), в котором главную роль исполнил актёр Сэмюэль Л. Джексон. Видео было выложено 4 июня на канале кинокомпании Warner Bros.

«Шафт» предствляет собой криминальный боевик, в котором вместе с Джексоном снялись такие актёры, как Джесси Ашер, Александра Шипп, Реджина Холл и Ричард Раундтри. Снял картину режиссер Тим Стори («Миссия в Майами», «Думай как мужчина»).

Читайте также: «Форд против Феррари» — история создания легендарного Ford GT40

Напомним, в кинотеатрах США «Шафт» начнут показывать 14 июня 2019 года. Бюджет картины составил $30 млн. Сценарий к картине написали Кеньи Беррис и Алек Барноу. Первый фильм франшизы вышел на большие экраны в 2000 году.

Читайте ранее в этом сюжете: Фильм «К звездам»: герой Брэда Питта будет искать в космосе своего отца

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Кинотрейлеры
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить