Прогуляемся по полям? Программа презентаций книги Дмитрия Тёткина

Санкт-Петербург, , 15:41 — REGNUM 22 мая в издательстве «Алетейя» вышла необычная книга петербургского литератора и журналиста Дмитрия Тёткина «Прогулки по полям». Выход книги поддержало ИА REGNUM. Презентации книги пройдут этим летом в библиотеках и арт-пространствах Санкт-Петербурга и Москвы. Автор выбрал для обращения к читателю формат мастер-классов, в рамках которых пройдут мини-лекции авторов книги и свободная дискуссия с собравшейся аудиторией. Вход на презентации бесплатный, приглашаются все желающие. Расписание презентаций (будет дополняться):

5 июня в 19:00, Центр Андрея Белого, Санкт-Петербург, Виленский пер., 4.

7 июня в 19:00, Библиотека им. Маяковского, Санкт-Петербург, наб. р. Фонтанки, 46.

12 июня в 18:00, Музей истории фотографии, Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, 23.

15 июня в 18:00, Библиотека Ржевская, Санкт-Петербург, Индустриальный пр. 35 к. 1.

2 июля в 19:00, Библиотека Ф.М. Достоевского, Москва, Чистопрудный б-р, 23 стр. 1.

Книга Дмитрия Тёткина, посвященная критике критики, отличается нестандартным форматом как по форме, так и по содержанию. Автор представил на суд своих соавторов — психолога, филолога, теолога и людей других гуманитарных специальностей — семь собственных рецензий; тексты самого Тёткина разбираются как самостоятельный «арт-объект», в результате чего читатель может наблюдать живой процесс критической рефлексии.

Сегодня, с развитием информационного общества, арт-критиком может стать практически любой, тем нужнее именно сейчас гуманитарному сообществу определить, что такое критика и где её границы, чем критика в истинном смысле отличается от критиканства и оскорбления, что такое вкус и стиль, и в общем — какие стратегии понимания и оценки люди используют при встрече с новыми произведениями искусства, людьми, мировоззрениями.

Еще одна уникальность книги — в том, что в ней так или иначе критиками выступают 10 человек, некоторые из которых довольно известны в своих сферах: Александр Лобок, Леонид Костюков, Павел Кузнецов, художник Олег Бурьян. Важно, что в книге приводятся комментарии авторов самых разных гуманитарных направлений, в результате чего читатель открывает для себя целый веер смыслов.

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