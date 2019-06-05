Фото: Маколей Калкин с подругой посетил премьеру нового фильма

Лос-Анджелес, США, , 13:41 — REGNUM Актёр Маколей Калкин, хорошо известный зрителям по фильмам франшизы «Один дома», посетил с подругой Брендой Сонг премьеру фильма Changeland. Об этом 4 июня сообщил портал Just Jured.

https://twitter.com/LaCasaDeiSogni6/status/1135967428721217536

Стоит отметить, что они оба снялись в этой картине, название которой можно перевести как «Земля перемен». В США в широкий прокат картина выйдет 7 июня 2019 года. Сюжет фильма расскажет зрителям о том, как во время посещения Таиланда двое приятелей понимают, что нет рецепта для нахождения цели и смысла в жизни.

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Напомним, Бренда Сонг встечается с Маколеем Калкиным с июля 2017 года. Актриса снималась в таких сериалах, как «Папаши», «Новенькая», «Пожарная часть 19» и «Люкс-жизнь на палубе». Она также снялась в картине «Социальная сеть», там она исполнила роль Кристи Ли.

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