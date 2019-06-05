Группа «Ленинград» дала в Калининграде первый концерт прощального тура

Калининград, , 12:54 — REGNUM В Калининграде прошел первый концерт в рамках прощального тура группы «Ленинград» Сергея Шнурова. Об этом 5 июня сообщил портал Kgd.

На разогреве выступил музыкальный коллектив DrumTime. По имеющимся оценкам, концерт посетили более 20 тыс. зрителей, издание отмечает, что концерт «Ленинграда» стал самым посещаемым мероприятием, прошедшим на стадионе «Калининград», после футбольных матчей чемпионата мира по футболу — 2018 и Лиги наций УЕФА 2018.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что группа «Ленинград» выпустила ролик на песню i_$uss. Стоит отметить, что это уже второй клип музыкального коллектива после объявления Шнурова о роспуске группы, которое он сделал в марте 2019 года.

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