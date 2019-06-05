Фильм «К звездам»: герой Брэда Питта будет искать в космосе своего отца

Лос-Анджелес, США, , 12:04 — REGNUM В сеть выложили первый трейлер фильма «К звездам» (Ad Astra), главную роль в котором исполнил Брэд Питт. Ролик был опубликован на YouTube-канале Rapid Trailer.

Снял картину режиссёр Джеймс Грэй («Затерянный город Z», «Роковая страсть»). Компанию Брэду Питту на съёмочной площадке составили такие звезды голливуда, как Рут Негга, Томми Ли Джонс и Дональд Сазерленд. Премьера картины запланирована на сентябрь 2019 года

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Сюжет фантастической картины расскажет о том, как военный инженер будет искать в космосе своего отца, отправившегося на поиски внеземной жизни около 20 лет назад. Бюджет картины составил $50 млн.

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