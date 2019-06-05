Екатеринбург, , 10:58 — REGNUM 5 июня, в Екатеринбурге открывается Уральский культурный форум. По своему размаху и значению он пока уступает своем санкт-петербургскому «Коллеге», но все равно впечатляет масштабом: он пройдет на 44 площадках, на которых соберутся более трёх тысяч участников и более двухсот экспертов. Девиз форума «Культура — стратегия нации». Об этом сообщает екатеринбургский портал «Областная газета».

На Уральском культурном форуме будут работать 11 секций — музыка, театр, музейное дело, кинематография, библиотеки, изобразительное искусство, художественное образование и другие. Разумеется, в Год театра, этому виду искусства особенное внимание: состоится театральный форум «Российский театр — XXI век. Новый взгляд», на девяти театральных площадках выступят актеры Тюменского драматического театра, Челябинского театра оперы и балета, Ноябрьского городского театра, Курганского драматического театра и Театра обско-угорского народа «Солнце» многих других, будут работать целый ряд мастерских — для молодых режиссёров драматического театра «Школа Гинкаса», для режиссёров оперного театра под руководством Александра Тителя, для молодых критиков будет вести ректор ГИТИСа Григорий Заславский.

Насыщена программа и музыкальной секции, в которой зарегистрировались более 500 человек. Из знаковых мероприятий — открытый съезд Союза концертных организаций России, куда приедут представители 20 субъектов РФ. Также состоятся концерты, среди которых выступления Юношеского симфонического оркестра Уральского федерального округа и Уральского академического филармонического оркестра. На закрытии форума в центре Екатеринбурга пройдет парад духовых оркестров.

Среди многочисленных мероприятий необходимо выделить представление археологического проекта «Аркаим — древнее наследие Урала» в Музее истории и археологии, фестиваль российской анимации имени Бориса Дежкина, Этнофестиваль в Свердловском государственном областном дворце народного творчества.