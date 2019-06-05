Среда, 5 Июня 2019 года
10:48:42 МСК

Оренбургский музей ИЗО получил в подарок 499 шедевров живописи и графики

Культура

Около 500 картин подарены из коллекции Международной конфедерации союза художников

Оренбург, 5 июня 2019, 10:48 — REGNUM  Министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский вручил директору Оренбургского областного музея изобразительных искусств Юрию Комлеву приказ о пополнении фондов музея ИЗО. Церемония передачи в дар картин из коллекции Международной конфедерации союза художников прошла в рамках XXI Международного фестиваля «Интермузей» в Москве, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве культуры и внешних связей Оренбуржья.

Картины также получили в дар шесть ведущих региональных музеев страны: Тверской, Белгородской, Воронежский, Омский, Смоленский, Самарский. Оренбургский музей изобразительных искусств получил самое большое количество экспонатов. Теперь собрание Оренбургского областного музея изобразительных искусств пополнят 499 живописных и графических полотен выдающихся мастеров: Ивана Бруни (1920−1995), Иллариона Голицына (1928−2007), Кукрыниксов (1925−1990), Мая Митурич-Хлебникова (1925−2008), Дмитрия Митрохина (1883−1973), Алексея Пахомова (1900−1973) и многих других.

Знаковое событие в культурной жизни Оренбургской области позволит расширить возможности выставочной деятельности музея ИЗО и сделать доступнее для жителей региона шедевры отечественной художественной школы, отметили в областном минкультуры.

На церемонии вручения приказов о пополнении музейных фондов министра культуры м РФ Владимир Мединский подчеркнул, что в 2018 году произошел беспрецедентный случай возвращения России огромной коллекции — 53 тысяч предметов. Это живопись, скульптура, графика, плакат, произведения монументального, декоративного и народного искусства.

«Эта коллекция в течение многих лет формировалась нашими творцами, нашими художниками, а затем в общей неразберихе лихих 90-х оказалась во временном владении неких общественных организаций», — сказал глава Минкульта.

Он отметил, что коллекция будет распределена по музеям, в Минкультуры создана соответствующая комиссия, которая рассматривает и комплектует заявки региональных музеев. Последний такой масштабный акт передачи был в 1945—1946 годах и подчеркнул, что работа будет продолжена. Речь идет о пополнении коллекций всех музеев страны.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Развитие музеев
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить