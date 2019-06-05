Оренбургский музей ИЗО получил в подарок 499 шедевров живописи и графики

Оренбург, , 10:48 — REGNUM Министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский вручил директору Оренбургского областного музея изобразительных искусств Юрию Комлеву приказ о пополнении фондов музея ИЗО. Церемония передачи в дар картин из коллекции Международной конфедерации союза художников прошла в рамках XXI Международного фестиваля «Интермузей» в Москве, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве культуры и внешних связей Оренбуржья.

Картины также получили в дар шесть ведущих региональных музеев страны: Тверской, Белгородской, Воронежский, Омский, Смоленский, Самарский. Оренбургский музей изобразительных искусств получил самое большое количество экспонатов. Теперь собрание Оренбургского областного музея изобразительных искусств пополнят 499 живописных и графических полотен выдающихся мастеров: Ивана Бруни (1920−1995), Иллариона Голицына (1928−2007), Кукрыниксов (1925−1990), Мая Митурич-Хлебникова (1925−2008), Дмитрия Митрохина (1883−1973), Алексея Пахомова (1900−1973) и многих других.

Знаковое событие в культурной жизни Оренбургской области позволит расширить возможности выставочной деятельности музея ИЗО и сделать доступнее для жителей региона шедевры отечественной художественной школы, отметили в областном минкультуры.

На церемонии вручения приказов о пополнении музейных фондов министра культуры м РФ Владимир Мединский подчеркнул, что в 2018 году произошел беспрецедентный случай возвращения России огромной коллекции — 53 тысяч предметов. Это живопись, скульптура, графика, плакат, произведения монументального, декоративного и народного искусства.

«Эта коллекция в течение многих лет формировалась нашими творцами, нашими художниками, а затем в общей неразберихе лихих 90-х оказалась во временном владении неких общественных организаций», — сказал глава Минкульта.

Он отметил, что коллекция будет распределена по музеям, в Минкультуры создана соответствующая комиссия, которая рассматривает и комплектует заявки региональных музеев. Последний такой масштабный акт передачи был в 1945—1946 годах и подчеркнул, что работа будет продолжена. Речь идет о пополнении коллекций всех музеев страны.