Псковский Пушкинский праздник начнётся с фестиваля молодёжных театров

п. Пушкинские Горы, Псковская область, , 10:29 — REGNUM В Псковской области сегодня, 5 июня, начинаются Дни Пушкинской поэзии и русской культуры — под таким названием в честь 220-летия со дня рождения Александра Пушкина пройдёт традиционный Пушкинский праздник поэзии. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, в этом году праздник продлится восемь дней — с 5 по 12 июня.

В Музее-усадьбе «Михайловское» сегодня, 5 июня, начнётся фестиваль молодёжных театров — на его открытии театр кукол «Туки-Луки» из Перми представит спектакль «Маленькие трагедии».

Завтра, 6 июня, в 220-й день рождения поэта праздничные мероприятия пройдут и в Пскове, у памятника Пушкину и крестьянке, и в Пушкинских Горах, на могиле поэта. 7 июня в Пушкинских Горах откроется научно-практическая конференция «А. С. Пушкин и русская культура. История и современность русского языка». Основные мероприятия программы запланированы на 8 июня.

Художественный руководитель Дней Пушкинской поэзии и русской культуры Гедиминас Таранда сообщил, что все площадки в Михайловском будут работать с 10 утра, из Пскова в Пушкинские Горы посетителей праздника доставят бесплатные автобусы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в рамках праздника 8 июня пройдёт парад, который откроют 220 человек в образе Пушкина. В 8-дневной программе праздника также поэтические вечера, выставки, спектакли, концерты, пленэры, литературные чтения.

Напомним, в 2019 году Пушкинский праздник поэзии приурочили к трём юбилейным датам: это не только 220-летие со дня рождения Пушкина, но также 200-летие со дня второго приезда поэта в село Михайловское и 450-я годовщина со дня основания Святогорского монастыря — местонахождения могилы поэта.

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