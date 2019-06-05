Мединский похвалил создателей картины «Донбасс. Окраина»

Москва, , 10:27 — REGNUM Министр культуры РФ Владимир Мединский положительно отозвался о фильме Рената Давлетьярова «Донбасс. Окраина». Он посетил премьеру картины, которая прошла 4 июня в московском кинотеатре «Октябрь».

Чиновник заявил, что создатели фильма «сделали первый шаг в осмыслении событий нашей новейшей истории», его слова приведены в сообщении, опубликованном на сайте министерства.

«Вы спросите, почему так поздно, ведь война идет уже пятый год, и на Украине выпустили уже не один фильм, посвященный этим событиям. Я отвечу: потому что события на Донбассе — это наша боль», — сказал Мединский после того, как поприветствовал всех пришедших на премьеру.

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Напомним, Ренат Давлетьяров известен российским зрителям по работе над ремейком фильма «А зори здесь тихие». Съемки картины «Донбасс. Окраина» стартовали в ноябре 2016 года. В центре повествования находится молодой военнослужащий ВСУ Андрей Соколов, который, спасаясь от обстрела, попадает в подвал, где находятся разные люди.

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