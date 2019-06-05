Снег, мечи и драконы в новом трейлере Monster Hunter Wolrd Iceborne

Токио, , 10:27 — REGNUM На официальном YouTube-канале американского подразделения компании Capcom 4 июня вышел первый сюжетный трейлер масштабного дополнения к игре Monster Hunter World под названием Iceborne. В нём проект получит новую открытую локацию, варианты экипировки для игрока и нескольких особенно опасных монстров.

Разработчики сообщают, что по количеству контента Iceborne будет скорее похожа на полноценную игру, чем на дополнение. Новая сюжетная линия приведёт охотников на монстров на далёкий материк, полностью покрытый снегом и льдом. Там герои построят новую исследовательскую базу и отправятся в приключения по незнакомому суровому краю.

Помимо монстров, ранее заявленных разработчиками, в Iceborne появятся чудовища из предыдущих частей серии. Например, ловкий и коварный дракон Тигрекс — с ним геймеры впервые встретятся в Гнилой долине. При этом из каждого нового встреченного монстра можно будет собрать полный комплект доспехов и оружия с уникальными свойствами. А для уже существующих предметов экипировки откроется «мастер-ранг» — вещи этой категории будут выглядеть по-другому и иметь улучшенные свойства.

Новой геймплейной механикой в Iceborne станет использование крюка-кошки. С его помощью можно подтягиваться прямо к монстрам и наносить серию стремительных атак. С учётом этого приспособления все существующие виды оружия получат новые комбо-приёмы и способности, применяемые в бою.

Monster Hunter World Iceborne выйдет 6 сентября 2019 года на игровых консолях PS4 и Xbox One. Релиз версии для PC ожидается не раньше зимы 2020 года, но конкретная дата пока не сообщается.

Напомним, Monster Hunter — это серия экшен-видеоигр от японской компании Capcom. В каждой из частей проекта геймеры охотятся на огромных чудовищ, населяющих местный выдуманный мир. Основа игровой механики Monster Hunter — убийство монстров и сбор полезных ингредиентов с их тел. Из полученного сырья охотники могут создавать улучшенное оружие и броню, чтобы в дальнейшем напасть на более сильного и опасного противника.

Читайте ранее в этом сюжете: «Игра внутри игры»: «Джуманджи» перейдёт в виртуальное пространство осенью