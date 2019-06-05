В Музее русского импрессионизма – выставка Павла Бенькова и Николая Фешина

Москва, , 10:09 — REGNUM 5 июня 2019 года в Музее русского импрессионизма открывается выставка «Место под солнцем. Беньков / Фешин». В этой экспозиции соединены спустя более чем 90 лет, работы Павла Бенькова и Николая Фешина — талантливых художников и друзей, чью жизнь на «до» и «после» навсегда разделила эмиграция. Оба мастера начинали свой творческий путь в Казани, потом вместе уехали учиться в Академию художеств в Петербург, путешествовали по Европе, а затем вернулись родной город писать и преподавать. Однако революция и гражданская война развела в разные стороны — Фешин эмигрировал в Америку, Беньков остался, но позже переехал в Узбекистан. Как отмечается в релизе на сайте музея «На выставке «Место под солнцем. Беньков / Фешин» Восток встретится с Западом. Весенние акации Самарканда окажутся рядом с шумными волнами калифорнийского побережья. Восточные базары и минареты старой Бухары — рядом с сочными натюрмортами и жанровыми сценками в нью-йоркских квартирах. Традиционный уклад узбеков на фоне хаузов с питьевой водой и городских каналов-арыков — рядом с контрастным, колоритным бытом индейцев Северной Америки».

В проекте принимают участие Государственная Третьяковская галерея, Государственный музей изобразительных искусств Республики Татарстан, Государственный музей искусства народов Востока, Музей Российской Академии Художеств (НИМРАХ) Фонд Марджани (Москва), Sepherot Foundation (Лихтенштейн) и несколько частных коллекционеров.