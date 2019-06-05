«Игра внутри игры»: «Джуманджи» перейдёт в виртуальное пространство осенью

Вашингтон, , 10:20 — REGNUM Издательская компания Outright Games 4 июня анонсировала скорый релиз видеоигры по фильму «Джуманджи: Зов джунглей» на своём официальном сайте. Сообщается, что в Jumanji: The Video Game к своим ролям вернутся актёры из оригинальной картины.

Известно, что над игровой адаптацией «Джуманджи» работает независимая британская студия Funsolve. Сюжет игрового проекта будет основан на фильме, который в свою очередь, рассказывает о видеоигре. Таким образом, по словам экспертов, «фактически это игра внутри игры».

К своим ролям вернутся актёры Дуэйн Джонсон, Карен Гиллан, Джек Блэк и Кевин Харт. Они подарят свои голоса и мимику игровым моделям. Дополнительно сообщается, что в игре будет присутствовать функция кооперативного прохождения с использованием уникальных способностей каждого из героев.

Другие подробности игрового процесса пока не сообщаются. Jumanji: The Video Game выйдет на PS4, Xbox One, Nintendo Switch и PC 15 ноября 2019 года.

Ранее стал известен список актёров, которые исполнят главные роли в продолжении серии фильмов «Джуманджи». К своим ролям вернутся Алекса Вольфа, Сер’Дариуса Блэйна, Мэдисон Айсмен и Морган Тёрнер — в «Зове джунглей» они сыграли подростков, попавших в мир видеоигры. Новых персонажей в предстоящей картине сыграют рэп-исполнительница Аквафина, а также известные актёры Дэнни Де Вито и Дэнни Гловер. Премьера картины назначена на 13 декабря 2019 года.

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