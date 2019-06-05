Среда, 5 Июня 2019 года
09:42:06 МСК

«Море. Порт. Дальний Восток»: выставка в Музее современной истории России

Культура

Новый взгляд на индустриальный пейзаж

Москва, 5 июня 2019, 09:32 — REGNUM  5 июня в Музее современной истории России открывается выставка «Море. Порт. Дальний Восток». На экспозиции представлены произведения педагогов и студентов художественного факультета Дальневосточного государственного института искусств. Все работы являются лауреатами арт-конкурса Владивостокского международного биеннале визуальных искусств.

Все работы, будь то графика или живопись, фарфор или горячая эмаль, посвящены одной теме — морским портам. Это своего рода рефрен знаменитых советских индустриальных пейзажей 1930−1980 годов. Специалисты отмечают, что новое художественное прочтение «промышленных объектов на фоне природы» является безусловным трендом в мировом искусстве.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Культурная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить