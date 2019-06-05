«Море. Порт. Дальний Восток»: выставка в Музее современной истории России

Москва, , 09:32 — REGNUM 5 июня в Музее современной истории России открывается выставка «Море. Порт. Дальний Восток». На экспозиции представлены произведения педагогов и студентов художественного факультета Дальневосточного государственного института искусств. Все работы являются лауреатами арт-конкурса Владивостокского международного биеннале визуальных искусств.

Все работы, будь то графика или живопись, фарфор или горячая эмаль, посвящены одной теме — морским портам. Это своего рода рефрен знаменитых советских индустриальных пейзажей 1930−1980 годов. Специалисты отмечают, что новое художественное прочтение «промышленных объектов на фоне природы» является безусловным трендом в мировом искусстве.