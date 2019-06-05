В Москве состоится гала-концерт к 70-летию установления дипотношений с КНР

Москва, , 09:14 — REGNUM 5 июня в Большом театре в Москве состоится гала-концерт, посвященный 70-летию установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой. В нем примут участие Центральный оркестр народных инструментов Китая и Государственный академический русский народный хор имени М. Е. Пятницкого. Об этом сообщается на официальном портале Министерства культуры. Оркестр народных инструментов Китая — один из самых известных коллективов Поднебесной в мире. Его ежегодные гастроли с успехом популяризируют древнего и самобытного наследия своей страны. В репертуаре оркестра также фольклорные произведения разных стран, шедевры классической музыки и сочинения современных авторов. На вечере китайские артисты вместе с хором им. М.Е. Пятницкого исполнят знаменитые русские песни песни «Калинка» и «Вдоль по улице широкой».С китайскими традиционными композициями выступят не только известные исполнители на эрху и пипе Ли Чао и Чжао Цун, но и виолончелист Борис Андрианов, солисты оркестра народных инструментов России имени Н.П. Осипова Александр Николайчук и Алексей Вродливец.Ведущие концерта — Гэн Лян и Владимир Березин.