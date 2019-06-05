В Библиотеке иностранной литературы проходит фестиваль славянских культур

Москва, , 08:36 — REGNUM До 8 июня в Библиотеке иностранной литературы будет проходить Фестиваль славянских культур «СЛАВный день — 2019» открылся. Ежедневно в программе — встречи с известными авторами и деятелями культуры славянского мира, лекции, концерты, мастер-классы, открытые уроки и публичные чтения. В 2019 году фестиваль посвящен 15-летию Форума славянских культур, который объединяет все славянские страны, а также представляет культуру, науку, искусство и творческое наследие как часть общемирового культурного богатства. Об этом сообщается на сайте Министерства культуры.

5 июня состоится творческая встреча с сербским поэтом Данилой Йокановичем и Лекция «Образ Пушкина за рубежом: границы восприятия». Гостей также ждут с 6 по 8 июня лекция «Кто написал Онегину письмо: Татьяна или Марселина?», Болгарский разговорный клуб, встреча с польским писателем и журналистом Мачеем Ястжембским, представление музея народной игрушки «Забавушка», мастер-класс «Правополушарное рисование», выставка «Сто рисунков из сочинения Н.В. Гоголя «Мертвые души» и другие мероприятия.