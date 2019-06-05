Песня Сары Коннор о гомосексуалисте подверглась цензуре в Германии

Берлин, , 08:37 — REGNUM Немецкая певица Сара Коннор выпустила песню «Винсент», главным лирическим героем которой является влюбленный гомосексуалист. Несмотря на соответствие европейским тенденциям толерантности и гендерного равенства, текст песни вызвал полемику и даже подвергся цензуре, пишет газета Spiegel 4 июня.

Ряд немецких радиостанций, ориентированных на семейную аудиторию, обрезал часть песни. В частности, вырезается строка, в которой поется о физиологических проблемах Винсента, которые настигают его при мыслях о женщинах. Но руководители радиостанций хвалят Сару Коннор за важную тематику песни.

Баварская телерадиокомпания Bayerischer Rundfunk полностью поддерживала певицу и не подвергла песню цензуре.

«Винсент» — потрясающая композиция с музыкальной точки зрения и очень смелая по содержанию, поэтому она регулярно звучит на канале Bayern 3, — заявил программный директор Bayern 3 Томас Линке-Вайзер. — До сих пор мы не получали жалоб от нашей аудитории».

Австрийская газета Heute отмечает, что австрийские детские радиостанции приняли песню доброжелательно и не намерены ее цензурировать. Издание подчеркивает, что четверо детей Сары Коннор в возрасте от 2 до 15 лет подпевают песне матери.

38-летняя Сара Коннор — одна из самых успешных немецких исполнителей на мировой сцене. Пик ее популярности пришелся на начало 2000-х с выходом сингла From Sarah with Love.