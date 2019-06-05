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Стала известна дата премьеры детского фильма «Бегство рогатых викингов»

Культура

Оригинальная повесть писателя Владислава Крапивина, лежащая в основе его сюжета, вышла в 1969 году

Москва, 5 июня 2019, 07:38 — REGNUM  Фильм для детей «Бегство рогатых викингов» режиссёра Ильи Белостоцкого выйдет в российский прокат 13 июня 2019 года. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба компании «ПрофиСинема».

В основу картины легла повесть детского писателя Владислава Крапивина. В центре повествования находится молодой человек Джонни Воробьёв, который в какой-то момент летних каникул решает дать отпор «банде рогатых викингов», наводящей страх на детей во всей округе.

Отмечается, что повесть, вышедшая ещё в 1969 году, была адаптирована для современного зрителя. Трейлер картины был выложен на YouTube 30 апреля 2019 года.

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Хронометраж картины составляет 65 минут, её производством занималась Ассоциация «Некоммерческое партнерство «КОТ». Главные роли исполнили Евгений Олещук, Илья Плясухин, Даша Чистякова, Мирослав Быков, Никита Смирнов и другие.

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