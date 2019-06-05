В Ставрополе стартовал фестиваль «Студенческая весна стран БРИКС и ШОС»

Ставрополь, , 01:41 — REGNUM В Ставрополе 4 июня состоялось открытие фестиваля «Студенческая весна стран БРИКС и ШОС», в котором принимают участие около 2,5 тысяч человек. На торжественной церемонии на стадионе «Динамо» доверенные лица зачитали обращение к участникам фестиваля президента России Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Перед официальным открытием мероприятия состоялась пресс-конференция, на которой губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров дал напутствие всем участникам фестиваля. Он посоветовал молодым людям никогда не останавливаться:

«Несмотря ни на что, нужно идти вперед. И чтобы еще для этого хватало сил. Здоровья и силы!», — сказал губернатор.

Фестиваль приурочен к открытию года председательства России в Шанхайской организации сотрудничества в 2019—2020 годах. Это мероприятие станет крупнейшим международным молодежным мероприятием на территории России в 2019 году. Так, на церемонии открытия свои флаги пронесли делегации всех 23 стран-участниц, а также трёх стран, присутствующих на фестивале в качестве специальных гостей.

Церемония открытия сопровождалась масштабным представлением — танцами, песнями и спецэффектами. Помимо этого, слова Владимира Путина зачитал полномочный представитель президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе, герой России Александр Матовников. В речи отмечалось, что этот фестиваль в полной мере отражает стремление молодёжи к развитию страны, к установлению личных контактов, готовности к деловому сотрудничеству.

«Я убеждён, что наш фестиваль внесёт свою лепту в развитие международного гуманитарного взаимодействия, укрепления дружбы и согласия между людьми, послужит дальнейшему наращиванию конструктивного партнёрства в рамках БРИКС и ШОС», — зачитал слова президента РФ Александр Матовников.

На церемонии открытия прозвучали слова и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Их зачитал руководитель управления по делам СНГ Россотрудничества Сергей Маленко. Наращивание взаимодействие в форматах БРИКС и ШОС входит в число безусловных приоритетов внешней политики, отмечалось в речи Лаврова.

В III Международном фестивале «Студенческая весна стран БРИКС и ШОС» принимают участие 2,5 тысячи человек из 23 стран БРИКС и ШОС, 1,5 тысячи из которых — победители XXVII Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» — одного из проектов АНО «Россия — страна возможностей». Также специальными гостями фестиваля стали представители Австрии, Грузии и Вьетнама. На фестивале — 7 направлений: лидерство и медиа, музыка, красота, спорт, образование и искусство. Также запланирована серия молодежных диалогов: Российско-Австрийский, Российско-Грузинский и Российско-Вьетнамский. Фестиваль продлится до 9 июня.

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