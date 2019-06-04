На Тамбовщине в рамках нацпроекта создадут два центра культурного развития

Тамбов, , 19:33 — REGNUM В Тамбовской области в рамках национального проекта «Культура» к 2024 году в областном центре создадут два центра культурного развития — «Ивушка» и «Цвета радуги», а в целом планируется повышение на 15 процентов числа посещений учреждений этой сферы, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Тамбовская область активно включилась в реализацию федерального нацпроекта «Культура» и входит сегодня в число лучших регионов страны по его реализации. Задачи по исполнению этого проекта в 2019 году, основные направления работы и сроки строительства крупных объектов обсудили на планерном совещании у главы администрации Тамбовской области Александра Никитина.

«Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура» — это три федеральных проекта в рамках нацпроекта «Культура». В результате их реализации планируется создание комфортной и доступной культурной среды на территории всей области, оказание поддержки творческим коллективам, продвижение тематических ресурсов в сети интернет. В ближайшей и среднесрочной перспективе, до 2024 года, планируется реконструировать культурно-досуговые центры, создавать модельные библиотеки, мобильные концертные комплексы, открывать новые кинотеатры, виртуальные концертные залы. Среди наиболее крупных проектов были названы центры культурного развития «Цвета радуги» и «Ивушка», которые будут созданы в Тамбове.

В итоге к 2024 году планируется рост на 15% количества посещений организаций культуры, в пять раз — увеличение числа обращений к цифровым ресурсам культуры. Активно будут поддерживаться НКО, работающие в этой сфере.

Александр Никитин отметил, что предстоит большая работа, которая требует серьезных усилий, грамотных подходов, взаимодействия с заинтересованными структурами по вертикали и горизонтали. По мнению губернатора, особенно большая ответственность ложится на глав городов и районов, от которых зависит своевременное выделение участков под строительство новых объектов культуры.

«Необходимо четко вести подготовительную работу, — сказал Александр Никитин. — Важно своевременно готовить проектно-сметную документацию, проводить экспертизу проектов — с учётом бюджетного планирования и бюджетных ограничений. И должен быть жёсткий контроль за всеми этапами!»

Губернатор подчеркнул, что для вовлечения как можно большего количества тамбовчан в мероприятия культурной сферы нужна постоянная активная связь с населением. Тамбовчане должны быть в курсе всех реализуемых проектов. Главная роль здесь отводится средствам массовой информации и социальным сетям, а в муниципалитетах — в том числе и районным газетам.

Кроме того, глава региона подчеркнул, что вся работа в сфере культуры области постоянно получает высокую оценку на федеральном уровне и столь высокую планку необходимо держать и в дальнейшем.