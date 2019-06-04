Выставка «Второй фронт» откроется в Музее Победы

Москва, , 17:49 — REGNUM 5 июня в Музее Победы в Москве будет представлена уникальная выставка «Второй фронт». Международный выставочный проект посвящен 75-летию открытия войсками союзников Второго фронта в Европе 6 июня 1944 года.

Как сообщили в пресс-службе музея, в экспозиции выставят около 200 раритетов из фондов Музея Победы, личных коллекций потомков прославленных полководцев Великой Отечественной войны, Музея военной авиации имени Шеннолта (США), Национального музея Военной истории (Люксембург).

Разделы выставки осветят основные этапы создания Антигитлеровской коалиции, высадку союзных войск в Западной Европе и обеспечение поставок по ленд-лизу. Посетители увидят личные вещи адмирала Николая Харламова, сыгравшего важнейшую роль в создании и проведении арктических конвоев. Именно Харламов, в условиях особой секретности, был приглашен в качестве официального наблюдателя от СССР за высадкой союзных войск в Нормандии.

Экспозицию дополнят форма и амуниция военнослужащих армий США, Великобритании и Канады, а также вооружение — от винтовок и пистолетов-пулеметов до гранатометов и минометов. Многие из этих предметов из фондов Музея Победы будут впервые предложены вниманию широкой публики.

О боевых действиях на побережье Нормандии расскажут фотографии из коллекции Музея военной авиации имени Шеннолта, об Арденнской операции — снимки из фондов Национального музея Военной истории.

Значительное место в экспозиции уделят знаменитой встрече советских и американских войск на реке Эльбе в Германии. Посетителям представят предметы обмундирования и вооружение 69-й дивизии Армии США и 58-й гвардейской дивизии Красной Армии, встретившихся в апреле 1945 года. Среди уникальных экспонатов — личные вещи командующего 1-м Украинским фронтом маршала Ивана Конева, вручавшего орден Суворова американскому генералу Омару Брэдли, участнику открытия Второго фронта. Рядом в витрине представят кокарду с американской генеральской фуражки, подаренную Брэдли Коневу.

На торжественную церемонию открытия выставки приглашены послы стран Антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне, представители МИД РФ, родственники участников событий, депутаты Государственной думы РФ, известные журналисты и артисты.