На средства президентского гранта сделают цветные фотографии города Мологи

Рыбинск, Ярославская область, , 16:44 — REGNUM В Ярославской области общественная организация «Землячество мологжан» выполнит колоризацию черно-белых фотографий города Мологи, исчезнувшего в конце 1930-х годов во время создания Рыбинского водохранилища. Землячество получило грант президента России на эту работу, сообщил корреспонденту ИА REGNUM председатель организации, заведующий музеем Мологского края Анатолий Клопов.

«Цветных фотографий города Мологи, к сожалению, не сохранилось. Проект позволит увидеть город в цвете. Мы будем сотрудничать с Рыбинским полиграфическим колледжом, в котором есть такой опыт. Над приданием цвета будут работать студенты. Планируем «раскрасить» таким образом 70 фотографий», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM руководитель проекта, председатель «Землячества мологжан» Анатолий Клопов.

В своей работе участники проекта будут ориентироваться на архивные документы и материалы музеев.

«В Рыбинском музее сохранились акварели с видами Мологи. Есть архивные документы, позволяющие узнать, например, какого цвета был купол у городского Богоявленского собора. Будем ориентировать на цветные открытки соседних городов той эпохи — Рыбинска, Пошехонья, Ярославля, фотографии Прокудина-Горского», — говорит Анатолий Клопов.

Реализация проекта рассчитана на год. Его итогом станет серия выставок в городах Ярославской области и издание набора цветных открыток с видами Мологи.

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