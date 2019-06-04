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«Игра престолов» — лучшее вложение»: финальный сезон стоил $240 млн

Культура

До этого сообщалось, что стоимость каждого эпизода сериала составила около $15 млн

Нью-Йорк, США, 4 июня 2019, 17:03 — REGNUM  Американский сценарист Зак Стенц сообщил, что бюджет финального сезона «Игры престолов» оказался намного больше, чем ранее сообщали шоураннеры. По его словам, на создание восьмого сезона ушло около $240 млн, сообщает портал We Got This Covered 4 июня.

Стенц рассказал, что информацией о бюджете сериала с ним поделился «надёжный источник». По словам сценариста, $240 млн за шесть эпизодов — это огромная сумма. Тем не менее это всё ещё меньше, чем бюджет «Лиги справедливости».

«Какие развлечения больше всего повлияли на казну Warner Bros. за последние два года: «Лига справедливости» или последний сезон «Игры престолов»? Бум, «Игра престолов»… лучшее вложение», — рассказывает Стенц.

До этого сообщалось, что каждый эпизод «Игры престолов» стоил около $15 млн. Вероятно, создателям сериала понадобились дополнительные средства, чтобы доработать некоторые масштабные сцены, вроде битвы за Винтерфелл или осады Королевской Гавани.

Ранее стало известно, что рабочее название сериала-приквела к «Игре престолов» — Bloodmoon («Кровавая луна»). Тем не менее, по заверению издания Screen Rant, шоу пока не имеет официального названия. До этого поклонники называли его «Длинная ночь». Напомним, действия приквела будут разворачиваться в Вестеросе за 8 тыс. лет до «Войны пяти королей».

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