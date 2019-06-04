Одна из главных достопримечательностей Костромы закрыта на реставрацию

Кострома, , 15:00 — REGNUM Этим летом туристы не смогут сфотографироваться в беседке Островского на набережной Волги. Один из символов Костромы закрыт на ремонт.

По информации телекомпании «Русь», ремонт начался с демонтажа самых неприглядных и разрушенных конструкций — лестниц. Сейчас склоны готовят к установке новых маршей. Основание уже есть, каменщики выкладывают кирпичные столбы.

Демонтаж коснулся и фундамента беседки. Специалисты удалили разрушенные элементы и обнаружили что основание отслужило свой срок. Ему требуется капитальный ремонт. Первоначально проектом это не предусматривалось, в документацию пришлось вносить корректировки.

«На сегодняшний день разработано техническое решение. Оно проходит согласование с проектной организацией, с техническим надзором, с отделом по надзору за объектами культурного наследия. Чтобы нам всецело провести комплекс мероприятий, сохранить объект и дать ему возможность простоять ещё не один десяток лет. Будет выбран весь кирпич, заменён новым, конструкция беседки при этом не пострадает», — уточнил Ильдар Зарипов, заместитель директора предприятия «Чистый город»

Стоимость проекта 8 млн рублей. Конкурс выиграл костромской подрядчик. Специалистам предстоит заменить вышедшие из строя части ротонды, оштукатурить все 7 колонн и крышу, вернуть былое изящество лепнине, покрасить перила, отреставрировать ограду и отделать беседку серым, бежевым и песочным гранитом и травертином (известковый туф). Закончить реставрацию строители должны к сентябрю. Основную часть турсезона объект будет закрыт для посещения.

Беседка Островского — одна из символов Костромы. Она расположена на берегу Волги, на высокой насыпи, которая осталась от валов костромского кремля. В 1984 году Эльдар Рязанов снимал здесь сцены фильма «Жестокий романс», в основу которого легла известная пьеса Александра Островского «Бесприданница».