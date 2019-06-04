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Лев Додин представил в Воронеже «Братьев и сестёр»

Культура

На Платоновфесте показали спектакль с 30-летней историей

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Лев Додин представил в Воронеже «Братьев и сестёр»
Марина Каширская © ИА REGNUM
Спектакль Льва Додина «Братья и сёстры. Версия 2015» на Платоновском фестивале

Марина Каширская, 4 июня 2019, 14:50 — REGNUM  

В Воронеже в рамках Международного Платоновского фестиваля 1 и 2 июня состоялись показы спектакля «Братья и сёстры. Версия 2015» петербургского Академического Малого драматического театра — Театра Европы.

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Спектакль Льва Додина «Братья и сёстры. Версия 2015» на Платоновском фестивале
Марина Каширская © ИА REGNUM
Спектакль Льва Додина «Братья и сёстры. Версия 2015» на Платоновском фестивале

Спектакль в Воронеже представил сам режиссёр и худрук Лев Додин — народный артист РФ, офицер Ордена искусств и литературы Франции, обладатель высшей европейской театральной премии «Европа — Театру», обладатель Платоновской премии «За сохранение традиций русского репертуарного театра и выдающиеся постановки последних лет». Академический Малый драматический театр, в котором Додин работает с 1983 года, получил статус Театра Европы, а сам Додин с 2012 года является почётным президентом Союза.

Спектакль-дилогию «Братья и сёстры» по роману Фёдора Абрамова Лев Додин поставил ещё в 1985 году. Шестичасовая постановка о послевоенных годах в северной деревне была удостоена Государственной премии СССР. В 2015 году Лев Додин возродил спектакль в новой редакции с участием молодых артистов Малого драматического театра. За сценографию отвечает Эдуард Кочергин, который в 2019 году стал лауреатом Платоновской премии «за многогранность и достоинство».

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Спектакль Льва Додина «Братья и сёстры. Версия 2015» на Платоновском фестивале
Марина Каширская © ИА REGNUM
Спектакль Льва Додина «Братья и сёстры. Версия 2015» на Платоновском фестивале

В день финальной репетиции на сцене Воронежского театра драмы имени Кольцова артисты и режиссёр пообщались с журналистами. Исполнительница одной из главных ролей Елизавета Боярская рассказала, что много раз смотрела спектакль в первой редакции, поэтому уверена, что для зрителей шесть часов действия пролетают так же незаметно, как и для актёров.

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Спектакль Льва Додина «Братья и сёстры. Версия 2015» на Платоновском фестивале
Марина Каширская © ИА REGNUM
Спектакль Льва Додина «Братья и сёстры. Версия 2015» на Платоновском фестивале

Также в рамках фестиваля Лев Додин провёл творческую встречу в кинотеатре «Пролетарий». Творческая встреча с театральным художником и писателем Эдуардом Кочергиным состоится 15 июня в книжном клубе «Петровский».

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Спектакль Льва Додина «Братья и сёстры. Версия 2015» на Платоновском фестивале
Марина Каширская © ИА REGNUM
Спектакль Льва Додина «Братья и сёстры. Версия 2015» на Платоновском фестивале

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regnum author Марина Каширская
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Платоновский фестиваль искусств
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