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Фильм Валерия Тодоровского «Одесса» откроет фестиваль «Кинотавр»

Культура

На экраны страны картина выйдет 5 сентября

Сочи, Краснодарский край, 4 июня 2019, 14:35 — REGNUM  Последняя работа режиссера Валерия Тодоровского «Одесса» будет представлена на открытии известного российского кинофестиваля в Сочи «Кинотавр» 9 июня. По мнению организаторов, семенная драма на фоне закрытого на карантин города Одессы захватит как искушенного фестивального зрителя, так и членов жюри, которое в 2019 году возглавит Константин Хабенский. Привлечь публику должны и задействованные в ленте актеры — Леонид Ярмольник, Евгений Цыганов, Ирина Розанова, Ксения Раппопорт, Евгения Брик.

Это будет уже тридцатый смотр достижений отечественного кинематографа. В основном конкурсе будут показана фильмы «Выше неба» Оксаны Карас, «Мальчик русский» Александра Золотухина, «Мысленный волк» Валерии Гай Германики, «Сторож» Юрия Быкова, «Гроза» Григория Константинопольского и другие картины.

Вне конкурса состоится демонстрация ленты Кантемира Балагова «Дылда», отмеченная на Каннском фестивале.

На торжественном закрытии зрители увидят картину патриарха российского кинематографа Андрея Смирнова «Француз».

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Культурная хроника
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