РукипрочьотBadcomedian: как Евгений Баженов сплотил интернет

Москва, , 14:37 — REGNUM Видео российского блогера Евгения «BadComedian» Баженова, опубликованное 3 июня на его YouTube-канале, быстро набирает популярность. Ролик посмотрели уже более трёх миллионов человек, многие из которых высказывают в комментариях слова поддержки YouTube-кинокритику.

Ролик собрал 871 тыс. лайков при 3 тыс. дизлайков. В комментариях пользователи единодушно выступают на стороне Баженова и пишут ему слова поддержки. Некоторые из них даже запустили специльный хештег #РукипрочьотBadcomedian.

«Помогаем выйти в тренды! Женя, держись! #РукипрочьотBadcomedian», — пишет Temirlan Temirbievv.

«Держись, твои обзоры интереснее, чем фильмы, на которые они сняты», — отметил Alex Sergeev.

«Один из немногих блогеров, который делает качественный контент, надо поддержать», — высказал свое мнение James Bond.

При этом сотни пользователей начали поддерживать Баженова не только на YouTube, но и на других интернет-платформах. Так, многие пользователи сайта «Пикабу» не только встали на сторону блогера, но и начали предлагать ему реальную помощь.

«Евгений, готов оказать тебе квалифицированную юридическую помощь абсолютли безвозмездно», — написал RamonnnWIFA.

«Готовы также помочь бесплатно, в случае необходимости получения консультации, подготовки возражений, апелляционной жалобы и далее», — предложил Lechko.

«Готов помочь кошельком. Понимаю, что здесь больше работа юристов, но я не могу, больше, ничем поспособствовать вашему, без преувеличения, Большому делу», — пишет barmatolog.

Блогер поблагодарил всех, кто предложил свою помощь. По словам Баженова, в этом деле у него уже сформировалась профессиональная команда адвокатов, но он всё равно записал контакты вызвавшихся.

Многие пользователи отписались о том, что поддержали BadComedian финансово — электронный кошелёк блогера написан в описании к большинству его роликов. Некоторые из них даже предложили провести «небольшой митинг».

Ранее BadComedian опубликовал ролик, в котором рассказал о своём судебном разбирательстве с кинокомпанией Kinodanz. Блогера обязывают удалить видео с обзором фильма «За гранью реальности» и выплатить потерпевшим один миллион рублей. При этом, по словам самого Баженова, Kinodanz обвиняют его в нарушениях, не предусмотренных законодательством РФ.

Поддержку блогеру оказали не только пользователи интернета, но и российские знаменитости. Среди них Ксения Собчак и Тина Канделаки. При этом Канделаки даже предложила выкупить канал Баженова и покрыть все возможные издержки.

Читайте ранее в этом сюжете: Суд с Kinodanz и помощь от Канделаки: конец творчества BadComedian?