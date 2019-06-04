Псковские дети изучают язык сету в лингвистическом лагере

д. Сигово, Псковская область, , 13:54 — REGNUM Ежегодный лингвистический детский лагерь открылся в музее-усадьбы народа сету в деревне Сигово Печорского района Псковской области. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, в этом году лагерь проводится уже в 12-й раз, он объединит 50 детей самого разного возраста.

«Каждый год в Сигово приезжают школьники разных образовательных учреждений Печорского района. В этот раз пригласили учащихся Паниковичской школы», — сообщили в региональной администрации.

У сету нет письменности, поэтому обучение языку проходит в быту: школьники учат язык сету через песни, игры, танцы, а также знакомятся с традициями земледелия и ставят спектакли по национальным сказкам. Планируется, что 17 июня дети примут участие в национальном празднике сету — Кирмашах (Духов день).

Напомним, в настоящее время в России проживают всего 250 представителей сету (сето).

Напомним также, что музей-усадьба народа сету в деревне Сигово — единственный в России государственный музей этого малого финно-угорского народа. Музей размещается в подлинной усадьбе семьи Кюлаотс, которая была построена в конце XIX — начале XX века.

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