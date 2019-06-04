В посольстве Китая в Москве представлен новый сезон уникального телесериала

Москва, , 13:34 — REGNUM 3 июня в посольстве КНР в Москве прошла презентация документального цикла фильмов об этой стране под общим названием «Это Китай!», который по российскому телевидению демонстрируется уже второй сезон. Одновременно состоялась торжественная церемония подписания соглашения по третьему сезону. В ней приняли участие официальные лица с обеих сторон. Среди них первый заместитель руководителя Администрации президента России Алексей Громов, заместитель руководителя отдела пропаганды ЦК КПК Ван Сяохуэй, посол КНР в Российской Федерации Ли Хуэй, начальник Управления президента по общественным связям и коммуникациям Александр Смирнов, главный редактор телеканала «Россия сегодня» (RT) Маргарита Симоньян, представители российских и китайских СМИ, в том числе ИА REGNUM.

Российско-китайский проект «Это Китай!», включенный в двухлетний план «Годы обмена СМИ Китая и России», принятый лидерами двух стран Владимиром Путиным и Си Цзиньпином в рамках развития китайско-российских отношений, был запущен в 2016 году. У истоков проекта встали RT, Пекинский центр распространения культуры «Чжунши яюнь» и Международное радио Китая. Цель — ознакомление российской и мировой общественности с китайской исторической и культурной традицией. Совместный проект охватывает в общей сложности четыре сезона, так что третий, о котором договорились, — не последний.

Каждый из фильмов посвящен определенной тематике и посвящен десяти провинциям и их административным центрам. Среди регионов, где проходили, проходят и еще пройдут съемки, находятся как города центрального подчинения — Пекин, Тяньцзинь, Чунцин, так и важнейшие провинции Поднебесной — Аньхой, Гуандун, Сычуань, Хэнань, Цзянсу, Чжэцзян.

В первом сезоне зрители ознакомились с достижениями крупнейшего в стране экономического региона Чунцин, расположенного в верхнем течении реки Янцзы, пионеру политики реформ и открытости — городу Шэньчжэнь (провинция Гуандун). А еще — пекинской опере, боевым искусствам, работам китайских мастеров ремесел. Ну и конечно же прекрасному символу Китая — большой панде.

В предстоящем сезоне в центре внимания окажется инициатива «Пояса и пути». Воспроизводящая маршруты древнего Шелкового пути, она вдыхает в историю мощь и динамизм современности, демонстрирует уникальный вклад китайской цивилизации в глобальное развитие экономики, культуры, коммуникаций и обменов стран Великой Евразии, которая, как мы помним, столетиями успешно обходилась без пришлых чужаков. Вот какие фильмы предстоит увидеть:

— «Китайская скорость» — о высокоскоростных железнодорожных магистралях нового поколения, опережающих в скорости любые другие;

— «Город-порт» — об уникальном, единственном в мире контейнерном терминале Яншань на острове в открытом море;

— «Парк Чжанцзяцзе» — о внесенном в список всемирного наследия ЮНЕСКО парке, где снимался знаменитый фильм «Аватар» Джеймса Кэмерона;

— «По следам амурского тигра» — о том, как сохраняют и защищают этих великолепных больших кошек в Народном Китае;

— «Культура Китая в традиционных закусках» — о китайской кухне, многообразие которой представлено на примерах как севера, так и юга страны — Пекина, Шанхая, Гуанчжоу;

— «Дипломатия подарков» — о китайском этикете, который вырабатывался тысячелетиями, и в котором особенно ценятся взаимность, открытость и щедрость.

В своих выступлениях на презентации все официальные лица отметили исключительность позитивной динамики российско-китайских отношений, немалый вклад в которые своей многолетней деятельностью внес чрезвычайный и полномочный посол КНР в Российской Федерации Ли Хуэй, который недавно Указом президента России Владимира Путина был награжден российским Орденом Дружбы. И новый импульс двусторонним связям без сомнения будет придан начинающимся 5 июня государственным визитом в нашу страну генерального секретаря ЦК КПК, председателя КНР, председателя Центрального военного совета (ЦВС) КНР Си Цзиньпина и его участием в очередном Петербургском экономическом форуме.

И что еще очень важно: как сообщил в своем выступлении Алексей Громов, 3 сентября во Владивостоке пройдет очередной, уже четвертый по счету российско-китайский медиа-форум. Стало быть, журналисты и представители общественности наших двух стран получат новую возможность ближе познакомиться друг с другом и обсудить волнующие нас всех проблемы нынешнего, неспокойного, но наполненного яркими событиями времени.