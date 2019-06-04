На фестивале «Красная площадь» представили новые книги о Ярославском крае

Ярославль, , 13:31 — REGNUM На книжном фестивале «Красная площадь» в Москве 2 и 3 июня прошли презентации книг о Ярославском крае, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Издательство «Медирост» представило новые книги: путеводитель «Ярославская область: 77 чудес», подарочное издание «Золотое кольцо Ярославии», книгу «Ярославль. Истории для детей» известного детского поэта и писателя Анастасии Орловой и книгу «Ярославль: история, памятники культуры, люди».

О книге «Ярославская область: 77 чудес» на Красной площади рассказал ее автор, журналист и писатель Антон Голицын.

«Идея книги возникла много лет назад, когда мы начинали работу над книжной серией «Библиотека Ярославской семьи». Мы хотели создать своего рода перечень наиболее интересных мест для путешествий в области как для самих ярославцев, так и для туристов. В итоге долгих споров появилось это магическое число 77. Это и такие признанные точки притяжения как Ростовский кремль, и куда менее известные, но такие прекрасные места как озера Костромской низины, село Учма или Спасский храм в селе Кукобой. В любое из этих мест можно отправляться и быть уверенным, что найдешь там нечто интересное и неординарное», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM автор книги Антон Голицын.

Внимание маленьких читателей привлекла презентация книги «Ярославль. Истории для детей». На Красной площади собрались поклонники творчества лауреата президентской премии в области литературы Анастасии Орловой.

«Я думаю, москвичам эта книга будет не менее интересна, чем жителям города Ярославля, потому что Ярославль как никакой другой город подходит для первого путешествия с детьми. Москвичи очень любят приезжать в Ярославль на выходные, это очень легко и комфортно», — сказала корреспонденту ИА REGNUM детский поэт и писатель Анастасия Орлова.

Книга «Золотое кольцо Ярославии» — это подарочное издание, вобравшее в себя большое количество работ фотохудожников и максимум информации о Ярославском крае. О ней рассказала ее автор, ярославский историк Мария Александрова.

«Название книги несколько провокационное. Мы применили словосочетание «Золотое кольцо» как обозначение чего-то выдающегося и при этом исконно русского. Речь идет не только четырех городах туристического маршрута «Золотое кольцо», которые лежат в Ярославской области, а и о других городах и селах — Любиме, Пошехонье, Рыбинске, селе Великом и многом другом. Думаю, эта книга будет и хорошим подарком, и одновременно приглашением в путешествие по Ярославской области», — сказала автор книги историк Мария Александрова.

Ярославские издания традиционно пользуются интересом гостей фестиваля и получают награды организаторов.

На этот раз книги «Храмы ярославской земли» и «Монастыри ярославской земли» издатиельства «Медиарост» стали номинантами 28 конкурса Ассоциации книгоиздателей России «Лучшие книги года ─ 2018» в номинации «Лучшее издание духовной и историко-религиозной литературы». Они вошли в пятерку лучших книг по этой тематике, изданных в России в минувшем году.

Читайте ранее в этом сюжете: Ярославский издатель: книги должны стать элементом региональной политики