Суд с Kinodanz и помощь от Канделаки: конец творчества BadComedian?

Москва, , 13:32 — REGNUM Популярный российский видеоблогер и кинокритик Евгений «BadComedian» Баженов 3 июня опубликовал на своём YouTube-канале видео, в котором рассказал о судебных разбирательствах с кинокомпанией Kinodanz, спонсируемой Министерством Культуры РФ. На защиту блогера встали пользователи сети интернет и российские знаменитости: Тина Канделаки и Ксения Собчак.

В своём видео Евгений рассказал, что Kinodanz подали на него судебный иск из-за видеообзора на недавний фильм «За гранью реальности». Представители кинокомпании требуют от блогера удалить видео из-за «нарушения авторских прав» и выплатить им компенсацию суммой в один миллион рублей.

Баженов заявляет, что Kinodanz опираются на мнения специалистов, имеющие мало общего с реальной картиной происходящего. Так, по словам Олега Мотина, BadComedian нарушил объёмы цитирования, хотя они не прописаны в законодательстве РФ. При этом эксперт в этой ситуации ссылается на правила цитирования научных диссертаций.

Другой специалист — Сергей Шумов заявляет, что обзоры BadComedian — это исключительно юмористический контент, в котором нет законного пересказа и критики событий фильма. По его заключению, таким образом Баженов нарушает нормы авторского права.

Отдельно блогер акцентирует внимание на том, что Kinodanz спонсируется из бюджета Министерства Культуры РФ, а значит, на деньги налогоплательщиков. При этом все картины компании провалились в прокате и собрали множество гневных отзывов.

BadComedian рассуждает о необходимости закрыть свой канал из-за судебного разбирательства и просит помощи у своих зрителей. Ведь, по словам блогера, такая жёсткая цензура критики в интернете повлияет на всю блогосферу рунета.

«Мы все должны иметь право высказывать своё мнение. Особенно, когда критикуем то, что снято на наши деньги», — говорит Евгений Баженов.

Пользователи поддержали блогера и начали высказываться в его защиту. Они даже запустили специальный хэштег #РукипрочьотBadcomedian, направленный на продвижение ситуации с Баженовым в интернете.

В поддержку высказались и российские знаменитости. Так, Ксения Собчак заявила, что с удовольствием смотрит все видео BadComedian и, что блогер популяризовал российское кино. В свою очередь главный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки предложила купить канал BadComedian и покрыть все возможные издержки.

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