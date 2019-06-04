Фильм «Джанго/Зорро» по комиксу Квентина Тарантино получил сценариста

Лос-Анджелес, США, , 11:50 — REGNUM Стало известно, что в производстве находится проект фильма «Джанго/Зорро», в основу которого ляжет одноимённый комикс Квентина Тарантино. Об этом 3 июня сообщил портал Screen Rant.

Согласно сообщениям инсайдеров созданием сценарной адаптации уже занимается известный комик Джеррод Кармайкл. По поводу участия в этой работе самого Тарантино поступает противоречивая информация: возможно, он будет просто наблюдать за тем, как Кармайкл делает свою работу, а возможно, что выступит в качестве соавтора. Также пока не ясно, займет ли Тарантино режиссёрское кресло или выступит в качестве продюсера.

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Напомним, Квентин Тарантино выпустил комикс «Джанго/Зорро» в соавторстве с художником Мэттом Вагнером в 2011 году. Он представляет собой сборник из семи историй, являющихся сюжетным продолжением полнометражного фильма «Джанго освобождённый», вышедшего в 2012 году.

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