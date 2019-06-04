Зачем Минкультуры РФ спонсирует фильмы не про РФ?

Москва, , 12:20 — REGNUM Министерство культуры РФ спонсирует фильмы, снимаемые на английском языке, которые не имеют никакого отношения ни к России, ни к её жителям. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 июня рассказал известный российский блогер, кинообозреватель Евгений Баженов (больше известный широкой публике под псевдонимом BadComedian), комментируя ситуацию с судебным иском, выдвинутым против него кинокомпанией Kinodanz.

«Идут суды. Скоро будет четвертое или пятое заседание, — рассказал Баженов. — Суды начались с 18 января 2019 года. А жалобы [начали поступать] с лета 2018 года. [Истцы] хотят 1 млн рублей и удаления ролика с обзором на фильм «За гранью реальности». Представитель истцов сказал моему менеджеру, что они хотят поднять свою репутацию на кинорынке».

Кроме того, Баженов рассказал, что прежде создатели фильмов, на которые он делал критические обзоры, судебных исков против него не выдвигали, хотя после обзора на фильм «Кавказская пленница — 2» Баженов стал получать угрозы.

«И ещё давно были разбирательства с кинокомпанией Enjoy Movies, — рассказал Баженов. — Но тогда мы встретились с представителями этой компании и смогли обосновать своё право на критику. С Kinodanz такого не вышло. По всей видимости, за Enjoy Movies не стоит Министерство культуры, а за этими кто-то всё-таки стоит. Сейчас ожидаем реакции, и мне кажется, что Министерству культуры и его руководителю Владимиру Мединскому необходимо дать хоть какой-нибудь комментарий, даже не по поводу судебного иска ко мне, но хотя бы по поводу того, почему Министерство культуры спонсирует фильмы, которые по самим принципам Министерства культуры не проходят никоим образом. Это фильмы, снятые на английском языке, про персонажей не из России, события которых разворачиваются не в России (фильм «За гранью реальности» рассказывает об аферисте Майкле, который собирает команду людей с паранормальными способностями ради того, чтобы ограбить казино — прим. ИА REGNUM )».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 3 июня 2019 года Евгений Баженов разместил на своем Youtube-канале ролик (который на момент публикации данного материала посмотрели уже более 2,7 млн человек), в котором рассказал об иске, выдвинутом против него компанией Kinodanz. По словам Баженова, данная компания требует удалить обзор, в котором блогер критикует фильм «За гранью реальности», из-за нарушения авторских прав. Представители компании и привлечённые компанией «эксперты» утверждают, что в обзоре BadComedian использовались кадры из киноленты, что можно расценить как нарушение авторских прав.

Также отметим, что на сегодняшний день Баженов является одним из самых популярных российских блогеров. По некоторым данным, число его подписчиков превышает 4 млн человек. Критический обзор на фильм «За гранью реальности» вышел 3 мая 2018 года под названием «За гранью реальности (Russian X-MEN или 11 друзей Мединского)» и на 4 июня 2019 года собрал более 7 млн просмотров.

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