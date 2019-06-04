Антон Городецкий снова в строю: опубликована первая глава «Вечного дозора»

Москва, , 11:30 — REGNUM Писатель-фантаст Сергей Лукьяненко представил читателям первую главу своей новой книги «Вечный Дозор» — продолжение серии «Ночной Дозор». Автор опубликовал ее на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте» 3 июня 2019 года.

Лукьяненко признался, что ориентируется в мире Иных (волшебников) даже лучше, чем в обычном. По его мнению, только он знает об этом мире всё, и только он может рассказать о происходящем, но ему очень трудно удерживать внимание на главной сюжетной линии, а не отвлекаться на второстепенных героев и их истории.

«И персонажи, мне кажется, сами выбегают на страницы, отталкивая друг друга по пути: «Уступи даме!» «Не спеши, низкоуровневый!»

Автор также рассказал, что идеи приходят к нему по ходу написания: например, в опубликованном отрывке Антон Городецкий — легенда и спаситель человечества, потерявший свою силу, возвращается в офис борцов с темными силами. И Сергей Лукьяненко не знал, с кем герой столкнется, пока тот не открыл дверь.

Ранее писатель представил публике пролог к «Вечному Дозору». Это будет седьмая книга в серии о противостоянии Темных и Светлых Иных. По первым двум романам в середине 2000-х годов были сняты блокбастеры Тимура Бекмамбетова «Ночной Дозор» и «Дневной Дозор» с Константином Хабенским в роли Антона Городецкого.

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