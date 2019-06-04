Выставка «Сокровища музеев России» отправилась в арт-тур по стране

Москва, , 11:07 — REGNUM Выставка «Сокровища музеев России», прошедшая осень в московском «Манеже» и ставшая самой посещаемой художественной экспозицией в 2018 году — ее посетили более 250 тысяч человек, 3 июня отправилась в большой арт-тур по стране. Она посетит Калининград, Тюмень, Нижний Новгород, Омск, Южно-Сахалинск, Астрахань, Пермь, Воронеж. Специализированные художественные площадки будут открыты бесплатно для знакомства со 150 работами таких мастеров русской живописи как Ф. Рокотов, В. Боровиковский, И. Репин, В. Серов, И. Крамской, И. Айвазовский, И. Левитан, А. Куинджи, И. Билибин, Ю. Пименов, И. Шишкин, М. Врубель, И. Грабарь, Б. Кустодиев, Н. Гончарова и другие. Многие произведения искусства ранее не покидали пределов своих регионов или вовсе были сокрыты в хранилищах.

Выставка подготовлена Патриаршим советом по культуре и Министерством культуры РФ. Организаторами выступили проект «Россия — Моя история», Государственная Третьяковская галерея, музейно-выставочный центр «РОСИЗО».