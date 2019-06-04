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Нетребко, Бочелли, Эйвазов и Перетятько выступят в Кремлевском дворце

Культура

Организаторы обещают гостям несколько неожиданных музыкальных сюрпризов

Москва, 4 июня 2019, 10:23 — REGNUM  4 июня в Кремлевском дворце выступят мега-звезды оперной сцены — Андреа Бочелли, Анна Нетребко, Юсиф Эйвазов и Ольгой Перетятько. Этот концерт уже многие искусствоведы назвали «историческим». Действительно, на одной площадке самые известные на сегодня исполнители еще не собирались. Билеты, по утверждению организатора вечера — компании Berin Iglesias Art, раскуплены. Причем, не только ценителями из России, но из Европы и Америки. Цена их хоть и обозначалась на сайте дворца как «от 44 тысяч рублей», в реальности была намного выше. Сейчас в продаже есть несколько билетов в 18 ряд партера по цене 114 тысяч рублей.

В сопровождении симфонического оркестра театра «Новая опера» им. Е. В. Колобова и Академического Большого хора «Мастера хорового пения» под руководством Льва Конторовича солисты ведущих театров мира исполнят арии из опер Джузеппе Верди, Джакомо Пуччини, Гаэтано Доницетти, Петра Чайковского и других композиторов.

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Культурная хроника
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