Минкульт: на сохранение объектов культурного наследия нужно еще ₽ 2,1 трлн

Москва, , 10:07 — REGNUM В Российском фонде культуры под председательством Министра культуры Владимира Мединского состоялось заседание коллегии ведомства. С докладом «О реализации проекта «Возрождение исторических усадеб» на заседании выступил заместитель министра Николай Овсиенко. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства культуры.

По мнению Николая Овсиенко, сегодня провести реставрацию усадеб, которые входят в список объектов культурного наследия, за счет федерального бюджета невозможно. «По разным экспертным оценкам, недофинансирование объема государственной поддержки на сохранение объектов культурного наследия составляет 2,1 триллиона рублей», — отметил чиновник.

Он еще раз подтвердил намерение ведомства как можно быстрее и полнее вовлекать частный бизнес в процесс реставрации памятников истории и культуры. Эти здания впоследствии могут стать культурными центрами, отелями, музеями.

По данным Единого государственного реестра объектов культурного наследия, на территории России находятся около 3 тыс. усадеб, из них 1,9 тыс. — регионального значения, 500 федерального. Большинство из них окончательно разрушаются.