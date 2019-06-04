В Большом театре пройдет концерт лауреатов премии «Артист Радио России»

Москва, , 09:44 — REGNUM 4 июня на Новой сцене Большого театра состоится гала-концерт «Опера на бис». Это будет первое выступление на самой престижной площадке страны оперных исполнителей — лауреатов премии «Артист Радио России». Она была учреждена редакцией радио в 2016 году для поддержки талантливых артистов. В вечере примут участие солист Михайловского театра Сергей Кузьмин, солист Башкирской оперы Артур Каипкулов, солист Московского музыкального театра имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко Владимир Дмитрук, а также лауреат премии 2019 года, солистка Большого театра Гузель Шарипова. В сопровождении симфонического оркестра Большого театра под управлением Антона Гришанина они исполнят арии из опер Николая Римского-Корсакова, Жоржа Бизе, Рихарда Вагнера, Джузеппе Верди, Шарля Гуно и других композиторов.